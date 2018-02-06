В Новосибирском зоопарке рассказали о родившемся детёныше пумы

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В Новосибирском зоопарке раскрыли пол маленького детёныша пумы, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу.
В Новосибирском зоопарке рассказали о родившемся детёныше пумы
  • vk.com
  • © novosibirsk_zoo

Мать по кличке Милана показала малыша месяц назад. Теперь детёныш подрос, и сотрудники зоосада смогли ненадолго его забрать, чтобы обследовать и сделать прививки. Оказалось, что это самка.

Милане предстоит заботиться о дочери ещё по меньшей мере полгода. Детёныш ест мясо, но ему всё ещё требуются материнское молоко, тепло и забота.

Как отметили в зоопарке, маленькая пума очень любит снег и солнце, и застать её за играми посетители могут достаточно часто.

В ноябре 2017 года URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.

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