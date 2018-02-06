В Новосибирском зоопарке рассказали о родившемся детёныше пумы
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Мать по кличке Милана показала малыша месяц назад. Теперь детёныш подрос, и сотрудники зоосада смогли ненадолго его забрать, чтобы обследовать и сделать прививки. Оказалось, что это самка.
Милане предстоит заботиться о дочери ещё по меньшей мере полгода. Детёныш ест мясо, но ему всё ещё требуются материнское молоко, тепло и забота.
Как отметили в зоопарке, маленькая пума очень любит снег и солнце, и застать её за играми посетители могут достаточно часто.
В ноябре 2017 года URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.