В Новосибирском зоопарке рассказали о родившемся детёныше пумы

В Новосибирском зоопарке раскрыли пол маленького детёныша пумы, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу.

Мать по кличке Милана показала малыша месяц назад. Теперь детёныш подрос, и сотрудники зоосада смогли ненадолго его забрать, чтобы обследовать и сделать прививки. Оказалось, что это самка.

Милане предстоит заботиться о дочери ещё по меньшей мере полгода. Детёныш ест мясо, но ему всё ещё требуются материнское молоко, тепло и забота.

Как отметили в зоопарке, маленькая пума очень любит снег и солнце, и застать её за играми посетители могут достаточно часто.

В ноябре 2017 года URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.