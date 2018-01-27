Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в гимназии Хабаровска
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства, дети отравились салатом.
«Салат на пищеблоке изготавливался в большом объёме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объём заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволял хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований. От двух поваров на пищеблоке по результатам лабораторных исследований выделен норовирус», — указывается в заявлении.
Ранее в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что специалисты зафиксировали 100 случаев острой кишечной инфекции в хабаровской гимназии №3.