Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в гимназии Хабаровска

Роспотребнадзор рассказал, из-за чего учащиеся гимназии №3 в Хабаровске массово заболели кишечной инфекцией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства, дети отравились салатом.

«Салат на пищеблоке изготавливался в большом объёме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объём заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволял хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований. От двух поваров на пищеблоке по результатам лабораторных исследований выделен норовирус», — указывается в заявлении.

Ранее в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что специалисты зафиксировали 100 случаев острой кишечной инфекции в хабаровской гимназии №3.