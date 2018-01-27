В Хабаровском крае зарегистрировали 100 случаев острой кишечной инфекции в школе
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что среди заболевших есть как взрослые, так и дети.
«Среди заболевших — семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях. По сведениям Министерства здравоохранения края, заболевание протекает в средней и лёгкой степенях тяжести», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в отношении образовательной организации и компании, которая организует питание в гимназии, в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия. При этом, по результатам эпидрасследования, на пищеблоке гимназии уже были выявлены нарушения.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал расследование для выяснения причин отравления воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 в Электростали.