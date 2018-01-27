В Хабаровском крае зарегистрировали 100 случаев острой кишечной инфекции в школе

В Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что специалисты зафиксировали 100 случаев острой кишечной инфекции в хабаровской гимназии №3.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что среди заболевших есть как взрослые, так и дети.

«Среди заболевших — семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях. По сведениям Министерства здравоохранения края, заболевание протекает в средней и лёгкой степенях тяжести», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в отношении образовательной организации и компании, которая организует питание в гимназии, в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия. При этом, по результатам эпидрасследования, на пищеблоке гимназии уже были выявлены нарушения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал расследование для выяснения причин отравления воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 в Электростали.