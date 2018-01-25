Роспотребнадзор расследует причины госпитализации воспитанников из интерната в Электростали

Роспотребнадзор организовал расследование для выяснения причин отравления воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.