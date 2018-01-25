Роспотребнадзор расследует причины госпитализации воспитанников из интерната в Электростали

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Роспотребнадзор организовал расследование для выяснения причин отравления воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся… 25 января 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, в общей сложности отравились 16 детей, 10 из них госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Электростали девять детей госпитализированы из школы-интерната.

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