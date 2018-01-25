В Электростали девять детей госпитализированы из школы-интерната

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В подмосковной Электростали девять воспитанников школы-интерната пожаловались на ухудшение самочувствия, их госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Из муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья» с 5 утра в детскую городскую больницу были госпитализированы девять детей с жалобами на ухудшение самочувствия», — приводит сообщение РИА Новости.

По факту произошедшего организована проверка. 

«В настоящий момент дети чувствуют себя удовлетворительно, у них взяты все необходимые анализы. Врачи предполагают ротавирусную инфекцию. Ситуация под контролем», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по факту отравления детей в Мурманской области возбуждено уголовное дело.

Также URA.RU писало о массовом отравлении участников детского хоккейного турнира в Челябинской области.

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