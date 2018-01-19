По факту отравления детей в Мурманской области возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №2 в городе Полярном.

Об этом сообщается на сайте СУ СК Мурманской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, несколько учащихся школы обратились в медицинские учреждения здравоохранения ЗАТО Александровск по факту недомогания со схожими симптомами отравления.

«Следствием рассматривается версия об организации питания в учреждении, не отвечающей требованиям безопасности», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что не менее 40 школьников отравились в Мурманской области.

Кроме того, URA.RU писало о массовом отравлении участников детского хоккейного турнира в Челябинской области.