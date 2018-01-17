СК: не менее 40 школьников отравились в Мурманской области

В Мурманской области следователи начали проверку по факту отравления порядка 40 учащихся школы №2 в городе Полярном. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Предварительно установлено, что с 11 января 2017 года в учреждения здравоохранения закрытого административно-территориального образования Александровск за медицинской помощью обратились не менее 40 воспитанников школы с признаками отравления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится опрос пострадавших, персонала общеобразовательного учреждения.

Кроме того, назначаются необходимые исследования, истребована вся документация по организации питания детей, проводятся иные проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при массовом отравлении в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ возросло до 133 человек.

Также URA.RU писало о массовом отравлении участников детского хоккейного турнира в Челябинской области.