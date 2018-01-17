В Бурятии сообщили об увеличении числа пострадавших при массовом отравлении в кафе Улан-Удэ

Число пострадавших при массовом отравлении в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ возросло до 133 человек. Об этом сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

«Число пострадавших на сегодня составляет 133 человека, из них 19 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализирован 81 человек, 52 находятся на амбулаторном лечении», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что диагноз «сальмонеллёз» подтверждён у 45 человек.

Ранее сообщалось об открытии горячей линии для пострадавших.

В марте URA.RU сообщало о случае массового отравления участников детского хоккейного турнира в Челябинской области.