В Бурятии уточнили число пострадавших при массовом отравлении в кафе Улан-Удэ
Число пострадавших при массовом отравлении в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ увеличилось до 125 человек. Об этом сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
«Число пострадавших на сегодня составляет 125 человек, из них 18 детей и пять беременных женщин», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что 76 пострадавших госпитализированы, 49 находятся на амбулаторном лечении.
Кроме того, у 33 человек подтверждён диагноз «сальмонеллёз».
Ранее сообщалось об открытии горячей линии для пострадавших.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard