В Бурятии уточнили число пострадавших при массовом отравлении в кафе Улан-Удэ

Число пострадавших при массовом отравлении в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ увеличилось до 125 человек. Об этом сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

«Число пострадавших на сегодня составляет 125 человек, из них 18 детей и пять беременных женщин», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 76 пострадавших госпитализированы, 49 находятся на амбулаторном лечении.

Кроме того, у 33 человек подтверждён диагноз «сальмонеллёз».

Ранее сообщалось об открытии горячей линии для пострадавших.