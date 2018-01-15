Для пострадавших при массовом отравлении в кафе Улан-Удэ открыли горячую линию

Для консультаций пострадавших при массовом отравлении в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ открыли горячую линию. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.