Для пострадавших при массовом отравлении в кафе Улан-Удэ открыли горячую линию
«По факту заболевания сальмонеллёзом посетителей кафе «Шулэн До»... в целях консультирования потребителей по восстановлению нарушенных прав открыта горячая линия», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что потребитель при обнаружении существенных недостатков оказанных услуг имеет право требовать полного возмещения убытков, а также компенсации причинённого морального вреда.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после посещения кафе «Шулэн До», где была зафиксирована вспышка сальмонеллёза, возросло до 133 человек.
Сотрудники следственных органов Бурятии завели уголовное дело по факту массового отравления.