Число пострадавших после посещения кафе в Бурятии возросло до 133

Число пострадавших после посещения кафе «Шулэн До» в Бурятии, где была зафиксирована вспышка сальмонеллёза, возросло до 133 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Бурятии.