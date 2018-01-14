Число пострадавших после посещения кафе в Бурятии возросло до 133
Число пострадавших после посещения кафе «Шулэн До» в Бурятии, где была зафиксирована вспышка сальмонеллёза, возросло до 133 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Бурятии.
«На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64», — заявила представитель ведомства.
По её словам, среди пострадавших не менее 12 детей.
Ранее сообщалось о 82 пострадавших.
В конце октября URA.RU сообщало, что в Свердловской области четверо детей с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в больницу.
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