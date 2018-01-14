Число пострадавших после посещения кафе в Бурятии возросло до 133

Короткая ссылка
Число пострадавших после посещения кафе «Шулэн До» в Бурятии, где была зафиксирована вспышка сальмонеллёза, возросло до 133 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Бурятии.

«На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64», — заявила представитель ведомства.

По её словам, среди пострадавших не менее 12 детей.

Ранее сообщалось о 82 пострадавших.

В конце октября URA.RU сообщало, что в Свердловской области четверо детей с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в больницу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119