Число пострадавших после посещения кафе в Бурятии возросло до 82

Число пострадавших после посещения кафе «Шулэн До» в Бурятии, где была зафиксирована вспышка сальмонеллёза, возросло до 82. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по региону Ирину Казлаускас.