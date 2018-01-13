Число пострадавших после посещения кафе в Бурятии возросло до 82
При этом отмечается, что 55 обратившихся за медицинской помощью были госпитализированы.
«В медучреждения обратились 82 человека. Из них 55 госпитализированы. Несовершеннолетних девять человек. Тяжёлых среди них нет», — заявила Казлаускас.
По данным агентства, специалисты регионального управления Роспотребнадзора принимают меры по ликвидации очага инфекции.
В ведомстве отметили, что в ходе проводимого расследования были установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В настоящее время деятельность кафе приостановлена.
Ранее сообщалось о 57 пострадавших.