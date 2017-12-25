Врачи удалили 150 гвоздей и шурупов из желудка жительницы Бурятии

Врачи удалили более 150 гвоздей, шурупов и болтов из желудка пожилой жительницы Бурятии, сообщает kp.ru.

74-летняя женщина попала в больницу с инсультом.

«Врач был шокирован, когда на эндоскопическом осмотре увидел, что в желудке пациентки находится огромное количество инородных тел», — заявил сотрудник пресс-службы Республиканской клинической больницы имени Семашко Валентин Помишин.

По его словам, медик вытащила четыре гвоздя с помощью эндоскопа, после чего вызвала хирургов. В итоге была сделана операция.

Сколько находились посторонние предметы в желудке пациентки, неизвестно. Женщина после инсульта частично потеряла речь. По имеющимся данным, она страдает расстройством психики.

После операции пациентка находится под круглосуточным наблюдением в реанимации. Её состояние оценивается как стабильное.