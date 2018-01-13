Источник: почти 60 человек отравились в кафе в Улан-Удэ

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По меньшей мере 57 человек отравились в одном из кафе Улан-Удэ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Бурятии.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

«По состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) за медпомощью с симптомами отравления после посещения кафе обратились 57 человек. 45 из них госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, в том числе восемь детей», — заявил собеседник. 

Как добавили в Минздраве, у 12 заболевших диагностирован сальмонеллез.

По словам источника, состояние всех пациентов оценивается как «средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному». Ожидается, что они смогут выздороветь в течение трёх-четырёх дней.

В сентябре сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту отравления 44 человек шаурмой в Грозном.

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