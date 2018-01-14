В Бурятии заведено уголовное дело после массового отравления посетителей кафе

Сотрудники следственных органов Бурятии завели уголовное дело после массового отравления посетителей кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Следственным управлением УМВД России по городу Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», — заявила Волк.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после посещения кафе «Шулэн До», где была зафиксирована вспышка сальмонеллёза, возросло до 133 человек.

4 января агентство Inforeactor со ссылкой на Роспотребнадзор передавало, что после участия в новогодних мероприятиях в Колонном зале Дома союзов в Москве отравились более 10 артистов.