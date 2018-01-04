После участия в новогодних мероприятиях в Москве отравились более десяти артистов

После участия в новогодних мероприятиях в Колонном зале Дома союзов в Москве отравились более 10 артистов, сообщает Inforeactor со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как рассказали в ведомстве, после поступления информации специалисты немедленно направились на место инцидента. Отмечается, что место проведения мероприятий, а также предприятие, занимавшееся приготовлением еды, будут проверены. На данный момент зафиксировано 11 случаев отравления. В мае 2017 года ФАН передавало, что в Алтайском крае было возбуждено дело после отравления воспитанников детского сада крысиным ядом.