После участия в новогодних мероприятиях в Москве отравились более десяти артистов

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После участия в новогодних мероприятиях в Колонном зале Дома союзов в Москве отравились более 10 артистов, сообщает Inforeactor со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как рассказали в ведомстве, после поступления информации специалисты немедленно направились на место инцидента.

Отмечается, что место проведения мероприятий, а также предприятие, занимавшееся приготовлением еды, будут проверены.

На данный момент зафиксировано 11 случаев отравления.

В мае 2017 года ФАН передавало, что в Алтайском крае было возбуждено дело после отравления воспитанников детского сада крысиным ядом.

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