СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления кадетов в Люберцах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах.

«Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся МОУ «Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в больницы за оказанием помощи в связи с отравлениями обратились 47 человек, из них 39 несовершеннолетних. При этом 23 человека были госпитализированы.

Ранее прокурор Московской области Алексей Захаров взял на личный контроль ход проверки по факту отравления детей в Люберцах.

В мае ФАН передавало, что в Алтайском крае было возбуждено дело после отравления воспитанников детского сада крысиным ядом.