Прокурор Московской области взял на контроль проверку факта отравления детей в Люберцах

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Прокурор Московской области Алексей Захаров взял на личный контроль ход проверки по факту отравления детей в Люберцах. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марина Каурова.

«Ход и результаты проверки взяты прокурором Московской области на личный контроль», — приводит РИА Новости слова Кауровой.

Как сообщается, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства учебного заведения, а также будут предприняты соответствующие меры.

По данным агентства, в результате произошедшего госпитализированы 23 человека. 

Ранее стало известно, что медики оказывают помощь 30 учащимся кадетской школы в подмосковных Люберцах из-за подозрения на пищевое отравление.

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