Источник: 30 учащихся кадетской школы в Люберцах госпитализированы с отравлением
«Число госпитализированных возросло до 30 человек. Абсолютное большинство из них — дети», — сказал источник.
По его словам, ночью были госпитализированы 11 человек, ещё более 20 — сегодня утром. Кроме того, порядка 40 учащихся находятся на амбулаторном наблюдении у медиков.
Источник сообщил, что в ближайшее время станут известны результаты проб питьевой воды и пищи, которая потенциально могла стать источником инфицирования. Он уточнил, что отравление могло быть спровоцировано одной из разновидностей сальмонеллы.
Как передаёт агентство, Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления.