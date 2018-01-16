Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время инцидента в пермской школе учительницы

Учительница, пострадавшая в результате инцидента с применением холодного оружия в пермской школе №127, пришла в сознание. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.

«Она пришла в сознание. Она всё понимает, реагирует на просьбы, на обращённую речь, просто она ещё на искусственной вентиляции лёгких», — приводит слова Ронзина РИА Новости.

Он добавил, что разговаривать пострадавшая пока не может.

Ранее сообщалось, что школа в Перми временно закрыта после инцидента с дракой.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей.

В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.