Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате инцидента в пермской школе
Отмечается, что девять учеников четвёртого класса, получивших травмы в ходе происшествия, находятся в стабильном состоянии.
«Дети стабильные, находятся в сознании. Контактируют с нами, вот во время обхода (с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой. — RT). Могу сказать, что в настоящий момент угрозы для жизни детей нет — ситуация контролируема медиками», — приводит слова Антонова РИА Новости.
При этом сообщается, что состояние ещё трёх пострадавших — учительницы и двух детей — оценивается как тяжёлое, но «ближе к средней тяжести».
По его словам, виновники произошедшего также госпитализированы и находятся в Городской клинической больнице №4.
Ранее телеканал «360» сообщил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП.
15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей.
В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.