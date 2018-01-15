Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате инцидента в пермской школе

Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов рассказал о состоянии пострадавших, которые были госпитализированы после инцидента с применением холодного оружия в пермской школе №127.

Отмечается, что девять учеников четвёртого класса, получивших травмы в ходе происшествия, находятся в стабильном состоянии.

«Дети стабильные, находятся в сознании. Контактируют с нами, вот во время обхода (с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой. — RT). Могу сказать, что в настоящий момент угрозы для жизни детей нет — ситуация контролируема медиками», — приводит слова Антонова РИА Новости.

При этом сообщается, что состояние ещё трёх пострадавших — учительницы и двух детей — оценивается как тяжёлое, но «ближе к средней тяжести».

По его словам, виновники произошедшего также госпитализированы и находятся в Городской клинической больнице №4.

Ранее телеканал «360» сообщил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей.

В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.