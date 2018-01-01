Главком ВМФ назвал одно из важнейших направлений работы флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв заявил, что формирование группировок стратегического неядерного сдерживания станет важнейшим направлением работы Главного командования ВМФ.

«Важнейшим сегментом работы Главного командования ВМФ на перспективу станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей-носителей высокоточного оружия большой дальности, совершенствование системы базирования Военно-морского флота, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов», — цитирует ТАСС Королёва.

Ранее сообщалось, что морская авиация Северного флота России в 2018 году расширит географию полётов в Арктике.