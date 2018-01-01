Морская авиация Северного флота России расширит географию полётов в Арктике

Морская авиация Северного флота России в 2018 году расширит географию полётов в Арктике, сообщили в оборонном ведомстве.

«Ожидается, что в 2018 году морские лётчики Северного флота значительно расширят географию арктических полётов, в том числе и с использованием заполярного аэродрома Темп на Новосибирских островах», — приводит сообщение ВМФ Интерфакс.

Там также отметили, что в 2017 году экипажи противолодочных Ту-142 и Ил-38 провели более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана.

В конце ноября глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о наращивании группировки в Крыму и Арктике.