В Екатеринбурге вынесен приговор фигуранту «дела МУГИСО»

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В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену, фигуранту «дела МУГИСО» Виталию Сиволапу, сообщает URA.RU.

Он обвинялся в злостном уклонении от налогов и покушении на убийство судебного пристава. Подсудимый получил 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Кроме того, Свердловский областной суд удовлетворил требования возмещения морального вреда семье погибшего пристава. Сиволап должен платить ежемесячно 17 тыс. рублей сыну потерпевшего до его совершеннолетия.

Бизнесмен — один из главных фигурантов «дела МУГИСО». Сиволапа и его партнёров по бизнесу Андрея Анисимова и Владимира Владимирова обвиняют в том, что они дали главе Мингосимущества и двум его заместителям откат в размере 31 млн рублей за помещение, расположенное у Центрального стадиона и выкупленное из областного бюджета.

Ранее Nation News сообщало, что житель Хабаровска приговорён к 23 годам колонии за убийство шестилетнего сына и нанесение тяжёлого ранения бывшей супруге.

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