В Свердловской области произошло 137 ДТП с участием большегрузов с начала года

В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали о 137 ДТП с участием большегрузов, произошедших с начала года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован», — сказали в региональной госавтоинспекции.

Там также отметили, что в ближайшее время автоинспекторы области будут уделять особое внимание грузовому транспорту.

Ранее сообщалось, что в ДТП с большегрузным автомобилем в Омской области погибли три человека.