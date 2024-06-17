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В Свердловской области произошло 137 ДТП с участием большегрузов с начала года

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В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали о 137 ДТП с участием большегрузов, произошедших с начала года.
В Свердловской области произошло 137 ДТП с участием большегрузов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован», — сказали в региональной госавтоинспекции.

Там также отметили, что в ближайшее время автоинспекторы области будут уделять особое внимание грузовому транспорту.

Ранее сообщалось, что в ДТП с большегрузным автомобилем в Омской области погибли три человека.

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