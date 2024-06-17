В Свердловской области произошло 137 ДТП с участием большегрузов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С начала года по вине водителей грузового транспорта фиксируется значительная доля дорожных аварий, в которых страдают люди. Всего с их участием зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли 33 человека и 171 травмирован», — сказали в региональной госавтоинспекции.
Там также отметили, что в ближайшее время автоинспекторы области будут уделять особое внимание грузовому транспорту.
Ранее сообщалось, что в ДТП с большегрузным автомобилем в Омской области погибли три человека.