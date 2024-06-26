Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат до 400 тысяч рублей
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, об этом объявила на заседании правительства Севастополя директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
«Планируется выплачивать гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учётом степени тяжести вреда здоровью — тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей, лёгкий вред — в размере 200 тыс.», — сказала Сулягина.
Вместе с этим подчёркивается, что членам семей, супругам погибших или умерших в результате чрезвычайной ситуации будет выплачена сумма в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.
Ранее «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.
24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что итоговое число пострадавших в результате атаки украинцев американскими ракетами АТACMS на Севастополь составило 153, при этом четверо погибли.