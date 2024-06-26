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Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат до 400 тысяч рублей

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Пострадавшие в результате обстрела украинскими военными Севастополя американскими ракетами ATACMS 23 июня получат выплаты на сумму от 200 до 400 тыс. рублей.
Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат до 400 тысяч рублей
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом объявила на заседании правительства Севастополя директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

«Планируется выплачивать гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учётом степени тяжести вреда здоровью — тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей, лёгкий вред — в размере 200 тыс.», — сказала Сулягина.

Вместе с этим подчёркивается, что членам семей, супругам погибших или умерших в результате чрезвычайной ситуации будет выплачена сумма в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.

Ранее «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk

24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что итоговое число пострадавших в результате атаки украинцев американскими ракетами АТACMS на Севастополь составило 153, при этом четверо погибли

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