Международную выставку «Россия» на ВДНХ посетили 17 млн человек.

17-миллионным посетителем стал Егор Морозов, он приехал из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.

Морозов отметил, что для семьи это стало большим сюрпризом.

«Мы рады побывать здесь и увидеть всё вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Её интересно посетить со всей семьёй, посмотреть, какая у нас большая и великая страна», — сказал он.

Гости получили подарки от выставки «Россия» и правительства Нижегородской области.

Им вручили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».

«Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тыс. человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля выставка закрывается: те, кто ещё не успел её посетить, — милости просим в гости!» — сказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.