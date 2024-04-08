Медведев проверил набор контрактников во Владимирской области

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Владимирскую область в рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту объединённой группировки войск. Его сопровождали представители правоохранительных органов и спецслужб.

«Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена», — сообщил Медведев.

3 апреля Министерство обороны заявило, что с начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооружённые силы России пришли более 100 тыс. человек.

За последние полторы недели в пунктах отбора контрактников наблюдается существенный рост желающих поступить на службу в вооружённые силы, за последние десять дней контракты заключили около 16 тыс. граждан.