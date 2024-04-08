Медведев проверил набор контрактников во Владимирской области
- РИА Новости
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«Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена», — сообщил Медведев.
3 апреля Министерство обороны заявило, что с начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооружённые силы России пришли более 100 тыс. человек.
За последние полторы недели в пунктах отбора контрактников наблюдается существенный рост желающих поступить на службу в вооружённые силы, за последние десять дней контракты заключили около 16 тыс. граждан.