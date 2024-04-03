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МО: за последние десять дней набрано 16 тысяч контрактников для участия в СВО

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За последние полторы недели в пунктах отбора контрактников наблюдается существенный рост желающих поступить на службу в Вооружённые силы России, сообщает Министерство обороны. Так, за последние десять дней контракты заключили около 16 тыс. граждан.
МО: за последние десять дней набрано 16 тысяч контрактников для участия в СВО
  • РИА Новости

«Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек для поступления на военную службу. Всего же за последние десять дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тыс. граждан», — говорится в заявлении министерства.

3 апреля Министерство обороны заявило, что с начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооружённые Силы России пришли более 100 тыс. человек.

Многие из желающих вступить в Вооружённые силы за последнюю неделю называли мотивом желание отомстить за погибших в теракте в «Крокусе».

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