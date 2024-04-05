В Подмосковье упростили услугу по оформлению социального обслуживания
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.
«Теперь оформление всех документов стало проще. Сейчас для жителя доступен выбор учреждений и поставщиков, также центр «Ясенки» для бойцов, а все сведения о здоровье запрашиваются автоматически», — заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметила Болатаева, теперь не понадобится загружать лишние документы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области заработает уникальный проект — виртуальная «Карта жителя».