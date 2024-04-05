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В Подмосковье упростили услугу по оформлению социального обслуживания

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В Московской области упростили услугу по оформлению социального обслуживания, позволяющую оформить в том числе обслуживание на дому и в полустационаре.
В Подмосковье упростили услугу по оформлению социального обслуживания

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Теперь оформление всех документов стало проще. Сейчас для жителя доступен выбор учреждений и поставщиков, также центр «Ясенки» для бойцов, а все сведения о здоровье запрашиваются автоматически», — заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Как отметила Болатаева, теперь не понадобится загружать лишние документы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области заработает уникальный проект — виртуальная «Карта жителя».

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