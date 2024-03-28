В Петербурге отремонтировали фасады 438 нежилых зданий в 2023 году

В Санкт-Петербурге в 2023 году отремонтировали фасады 438 нежилых зданий.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

«Всего за 2023 год специалисты осмотрели 5233 объекта. В задаче контроля содержания фасадов инспекции помогал также искусственный интеллект», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что автоматический комплекс «Городовой» зафиксировал нарушения фасадов на 389 зданиях.

По этим фактам были составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтируют 26 детских садов в 2024 году.