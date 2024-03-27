Удмуртия получит 3,6 млрд рублей на производство редкоземельных магнитов

В правительстве Удмуртии заявили о выделении 3,6 млрд рублей в рамках инвестпроекта по созданию в Глазове производства постоянных редкоземельных магнитов.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Денежные средства направят в республику до 2030 года.

«В свою очередь Удмуртия берёт на себя обязательства по возведению промышленного парка в Глазове, где будет располагаться первый в России завод по производству постоянных редкоземельных магнитов полного цикла», — заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.

Реализация проекта позволит обеспечивать предприятия страны качественной магнитной продукцией в ветроэнергетической и машиностроительной отраслях.

Ранее сообщалось, что в Московской области откроют 12 импортозамещающих предприятий по выпуску строительных материалов.