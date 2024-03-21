В Подмосковье откроют 12 предприятий по производству стройматериалов
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в эти 12 проектов оценивается в 7,4 млрд рублей», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что из этого числа 11 предприятий будет построено, ещё одно — модернизировано.
Открытие производств обеспечит регион 2 тыс. рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в инвестиционную карту России включили 260 объектов Ставрополья.