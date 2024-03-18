В инвестиционную карту России включили 260 объектов Ставрополья

На инвестиционной карте России, которую в марте 2024 года запустило Минэкономразвития, разместили 260 ставропольских площадок.

На ней собраны сведения об экономических показателях края для инвесторов, сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Глава Минэкономразвития края Денис Полюбин отметил, что в корпорацию развития Ставропольского края уже начали поступать заявки из других регионов.

«Инвесторов заинтересовали земли в Ставрополе и Невинномысске, а также на аграрных территориях. Бизнес хочет реализовывать у нас свои проекты в сфере туризма, сельского хозяйства и промышленности», — сообщил министр.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».