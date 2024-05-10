Нетаньяху заявил об уничтожении 20 из 24 батальонов ХАМАС армией Израиля

Израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов движения ХАМАС.

Об этом телеканалу Merit Street Media заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, оставшиеся четыре батальона находятся в Рафахе. Этим фактом премьер-министр и объясняет желание начать операцию в Рафахе.

«Мы не можем их там оставить», — сказал глава правительства.

Также Нетаньяху признал, что за время конфликта Израиль потерял «сотни солдат».

Ранее Нетаньяху заявил, что у государства достаточно сил, чтобы вести боевые действия без внешней поддержки.