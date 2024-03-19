В Подмосковье подвели итоги конкурса профессионального мастерства в сфере туризма

В Министерстве образования Московской области подвели итоги студенческого конкурса профессионального мастерства в сфере туризма.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первое и второе места заняли студенты Серпуховского колледжа.

Третье место завоевали представители колледжа при Российском государственном университете туризма и сервиса.

Призёры регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях к национальному чемпионату.

Ранее сообщалось, что областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» пройдёт в Щёлкове в конце марта.