В Подмосковье подвели итоги конкурса профессионального мастерства в сфере туризма
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Первое и второе места заняли студенты Серпуховского колледжа.
Третье место завоевали представители колледжа при Российском государственном университете туризма и сервиса.
Призёры регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях к национальному чемпионату.
Ранее сообщалось, что областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» пройдёт в Щёлкове в конце марта.