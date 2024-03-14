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Конкурс театрального искусства состоится в Подмосковье в конце марта

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Шестой областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» пройдёт в Щёлкове в конце марта.
Конкурс театрального искусства состоится в Подмосковье в конце марта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Как отметили организаторы — администрация Щёлкова, целью мероприятия является выявление новых талантов и определение перспективных направлений в театральной деятельности.

В конкурсе примут участие 19 коллективов из 11 округов.

В составе жюри — заслуженная артистка России Ольга Анохина, заслуженный артист Подмосковья Игорь Калагин и заслуженная артистка России Валерия Олефир.

Ранее в Департаменте культуры Тюменской области рассказали о предстоящих джазовых концертах и фестивалях в регионе.

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