Конкурс театрального искусства состоится в Подмосковье в конце марта
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Как отметили организаторы — администрация Щёлкова, целью мероприятия является выявление новых талантов и определение перспективных направлений в театральной деятельности.
В конкурсе примут участие 19 коллективов из 11 округов.
В составе жюри — заслуженная артистка России Ольга Анохина, заслуженный артист Подмосковья Игорь Калагин и заслуженная артистка России Валерия Олефир.
Ранее в Департаменте культуры Тюменской области рассказали о предстоящих джазовых концертах и фестивалях в регионе.