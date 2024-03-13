В Тюмени рассказали о грядущих фестивалях и концертах
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ведомства Елену Майер.
«Мы мало охватывали такое направление, как джаз. И в этом году эта музыка стала нам интересна, поэтому мы проведём сразу же несколько больших фестивалей и концертов», — заявила Майер.
Как отметила чиновник, в марте состоится выступление московского джазового оркестра «Мелодия».
В июне пройдёт бесплатный джазовый фестиваль на пешеходной улице Дзержинского.
В октябре выступит джазовый музыкант Юрий Бутман.
Ранее сообщалось, что архитектурный фестиваль пройдёт в Выборге.