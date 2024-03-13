В Тюмени рассказали о грядущих фестивалях и концертах

В Департаменте культуры Тюменской области рассказали о предстоящих джазовых концертах и фестивалях в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ведомства Елену Майер.

«Мы мало охватывали такое направление, как джаз. И в этом году эта музыка стала нам интересна, поэтому мы проведём сразу же несколько больших фестивалей и концертов», — заявила Майер.

Как отметила чиновник, в марте состоится выступление московского джазового оркестра «Мелодия».

В июне пройдёт бесплатный джазовый фестиваль на пешеходной улице Дзержинского.

В октябре выступит джазовый музыкант Юрий Бутман.

Ранее сообщалось, что архитектурный фестиваль пройдёт в Выборге.