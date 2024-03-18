Ким Чен Ын: россияне на выборах показали стремление к единству и сильной державе

Россияне на прошедших выборах президента продемонстрировали своё стремление к укреплению единства и построению сильного государства. Такую точку зрения высказал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В адресованной действующему президенту России Владимиру Путину поздравительной телеграмме он подчеркнул, что волю к этому показали как проживающие внутри страны граждане, так и находящиеся за рубежом россияне.

«Тот факт, что на вас вновь возложена огромная ответственность главы государства, является благородной оценкой и признаком непоколебимой поддержки и доверия российского народа вашему высокому авторитету как лидера нации, вашему выдающемуся лидерству и непреклонной способности нести ответственность», — приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее с переизбранием на пост главы российского государства Путина поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.