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Форум «Молодой специалист — строитель будущего» пройдёт 13—14 марта

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Форум «Молодой специалист — строитель будущего» будет проходить в Москве 13 и 14 марта. Его посвятят кадровой обеспеченности строительной отрасли.

Об этом сообщает НСН.

В рамках форума столичный Департамент строительства представит интерактивный стенд «Московский градостроитель», рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Стенд будет разделён на тематические зоны, которые отразят этапы строительства объекта городских заказов.

Также планируется организовать ярмарку вакансий.

Ранее URA.RU сообщало, что Сургут стал лидером среди городов ХМАО по темпам ввода жилья в 2024 году.

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