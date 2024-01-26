Коммерческое помещение в историческом центре Москвы выставили на торги
Об этом информирует НСН.
Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что помещение площадью 104,4 кв. м расположено на первом этаже жилого дома в Мещанском районе.
«Объект имеет свободное назначение, что открывает широкие возможности для предпринимательской деятельности», — отметил он.
Заявки на участие в торгах принимают до 30 января. Онлайн-аукцион назначен на 8 февраля.
Ранее телеканал «360» сообщал, что участок Берёзовой аллеи на северо-востоке Москвы выставят на торги в I квартале 2024 года. Там планируется построить многофункциональный центр.