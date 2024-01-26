Коммерческое помещение в историческом центре Москвы выставили на торги

Москва выставила на открытые торги нежилое помещение недалеко от станции метро «Рижская» под коммерческие цели.

Об этом информирует НСН.

Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что помещение площадью 104,4 кв. м расположено на первом этаже жилого дома в Мещанском районе.

«Объект имеет свободное назначение, что открывает широкие возможности для предпринимательской деятельности», — отметил он.

Заявки на участие в торгах принимают до 30 января. Онлайн-аукцион назначен на 8 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что участок Берёзовой аллеи на северо-востоке Москвы выставят на торги в I квартале 2024 года. Там планируется построить многофункциональный центр.