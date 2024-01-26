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Коммерческое помещение в историческом центре Москвы выставили на торги

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Москва выставила на открытые торги нежилое помещение недалеко от станции метро «Рижская» под коммерческие цели.
Коммерческое помещение в историческом центре Москвы выставили на торги

Об этом информирует НСН.

Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что помещение площадью 104,4 кв. м расположено на первом этаже жилого дома в Мещанском районе.

«Объект имеет свободное назначение, что открывает широкие возможности для предпринимательской деятельности», — отметил он.

Заявки на участие в торгах принимают до 30 января. Онлайн-аукцион назначен на 8 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что участок Берёзовой аллеи на северо-востоке Москвы выставят на торги в I квартале 2024 года. Там планируется построить многофункциональный центр.

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