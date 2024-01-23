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Собянин: в загсах Москвы заключили более 86,5 тысячи браков в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных загсах в прошлом году зарегистрировали более 86,5 тыс. браков.

«Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню «ОКО» и особняк Спиридонова», — цитирует Собянина газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Большое всего браков заключили летом: в июле —  11,5 тыс. и в августе — 11,3 тыс.

Более половины молодожёнов в 2023 году вступали в брак впервые. Средний возраст для брака в Москве — 25 лет.

Кроме того, в прошлом году в столице появилось на свет более 116 тыс. новорождённых.

В декабре Сергей Собянин прокомментировал открытие столичного сервиса «Наша свадьба».

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