Собянин: в загсах Москвы заключили более 86,5 тысячи браков в 2023 году
«Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню «ОКО» и особняк Спиридонова», — цитирует Собянина газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Большое всего браков заключили летом: в июле — 11,5 тыс. и в августе — 11,3 тыс.
Более половины молодожёнов в 2023 году вступали в брак впервые. Средний возраст для брака в Москве — 25 лет.
Кроме того, в прошлом году в столице появилось на свет более 116 тыс. новорождённых.
В декабре Сергей Собянин прокомментировал открытие столичного сервиса «Наша свадьба».