RT в Telegram
Подпишись

В Москве запустили сервис «Наша свадьба»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал открытие столичного сервиса «Наша свадьба».
В Москве запустили сервис «Наша свадьба»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с помощью нового сервиса можно выбрать место для проведения церемонии бракосочетания из 50 доступных локаций.

«Планомерно ведём работу по развитию столичной системы ЗАГСов в соответствии с современными требованиями: обновляем дворцы бракосочетания, увеличили доступность услуг ЗАГСов в четыре раза, предоставили возможность молодожёнам зарегистрировать свои отношения в популярных местах города — в небоскрёбах, усадьбах, музеях, на стадионе «Спартак», в музее-заповеднике «Царицыно», — сказал Собянин.

Кроме того, по словам мэра, в Москве возможна онлайн-регистрация брака.

Ранее сообщалось, что москвичи получили 1,2 млн водительских прав в столичных МФЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить