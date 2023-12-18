В Москве запустили сервис «Наша свадьба»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал открытие столичного сервиса «Наша свадьба».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с помощью нового сервиса можно выбрать место для проведения церемонии бракосочетания из 50 доступных локаций.

«Планомерно ведём работу по развитию столичной системы ЗАГСов в соответствии с современными требованиями: обновляем дворцы бракосочетания, увеличили доступность услуг ЗАГСов в четыре раза, предоставили возможность молодожёнам зарегистрировать свои отношения в популярных местах города — в небоскрёбах, усадьбах, музеях, на стадионе «Спартак», в музее-заповеднике «Царицыно», — сказал Собянин.

Кроме того, по словам мэра, в Москве возможна онлайн-регистрация брака.

Ранее сообщалось, что москвичи получили 1,2 млн водительских прав в столичных МФЦ.