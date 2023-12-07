Москвичи получили 1,2 млн водительских прав в столичных МФЦ

Москвичи получили 1,2 млн водительских удостоверений и более 865 тыс. раз поставили автомобиль на учёт в центрах «Мои документы».

Такая возможность у жителей столицы появилась в декабре 2016 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, во флагманских офисах «Мои документы» можно получить права в день обращения. Этой услугой воспользовались примерно 224 тыс. раз.

Зарегистрировать автомобиль можно во флагманах и центре госуслуг Красносельского района. В ЦАО Москвы это можно сделать с 2018 года.

Ранее директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал, что в 2024 году планируется провести пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта.