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Москвичи получили 1,2 млн водительских прав в столичных МФЦ

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Москвичи получили 1,2 млн водительских удостоверений и более 865 тыс. раз поставили автомобиль на учёт в центрах «Мои документы».
Москвичи получили 1,2 млн водительских прав в столичных МФЦ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Такая возможность у жителей столицы появилась в декабре 2016 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, во флагманских офисах «Мои документы» можно получить права в день обращения. Этой услугой воспользовались примерно 224 тыс. раз.

Зарегистрировать автомобиль можно во флагманах и центре госуслуг Красносельского района. В ЦАО Москвы это можно сделать с 2018 года.

Ранее директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал, что в 2024 году планируется провести пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта.

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