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«Известия»: использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году

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Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал «Известиям», что в 2024 году планируется провести пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта.

По его словам, сегодня ведётся работа над проектом постановления.

«В нём определят жизненные ситуации, в которых россияне смогут использовать цифровое удостоверение личности», — передаёт газета.

Отмечается, что среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров.

Согласно проекту постановления, для использования новой функции человек должен будет сдать биометрию и разместить своё фото в приложении «Госуслуги». 

Ранее в Минцифры сообщили, что на «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачётки.

Также специалист Алексей Лукацкий разъяснил процедуру двухфакторной аутентификации на «Госуслугах».

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