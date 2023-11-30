«Известия»: использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году
По его словам, сегодня ведётся работа над проектом постановления.
«В нём определят жизненные ситуации, в которых россияне смогут использовать цифровое удостоверение личности», — передаёт газета.
Отмечается, что среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров.
Согласно проекту постановления, для использования новой функции человек должен будет сдать биометрию и разместить своё фото в приложении «Госуслуги».
Ранее в Минцифры сообщили, что на «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачётки.
Также специалист Алексей Лукацкий разъяснил процедуру двухфакторной аутентификации на «Госуслугах».