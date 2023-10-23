Специалист Лукацкий разъяснил процедуру двухфакторной аутентификации на «Госуслугах»

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал об особенностях двухфакторной аутентификации. По его словам, всего существует три фактора — пароль, смартфон или какой-либо ключ и биометрия.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Лукацкий отметил, что пароли легко подобрать или подсмотреть.

«А вот двухфакторная верификация — это когда у меня на телефоне установлено какое-то бесплатное приложение (из числа тех, что рекомендуют сами «Госуслуги»). При открытии этого приложения случайным образом, динамически «генерятся» шестизначные числа, которые я и должен буду ввести на портале при заходе», — пояснил он.

По его словам, если человек заходит на сайт с компьютера, а цифры генерируются на смартфоне, это и будет та самая двухфакторная аутентификация.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства двухфакторная аутентификация стала обязательной на «Госуслугах».