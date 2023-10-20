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РИА Новости: двухфакторная аутентификация стала обязательной на «Госуслугах»

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Постановлением правительства двухфакторная аутентификация стала обязательной на «Госуслугах».
РИА Новости: двухфакторная аутентификация стала обязательной на «Госуслугах»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Теперь для входа на портал, помимо логина и пароля, потребуется одноразовый код из SMS, код из специального приложения или биометрия, если пользователь предоставил соответствующие данные с согласием на их использование.

Отмечается, что наиболее подходящий способ пользователь сможет выбрать самостоятельно в личном кабинете.

С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация.

При этом операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин назвал вход через SMS самым уязвимым, так как сообщение можно перехватить.

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