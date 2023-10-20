РИА Новости: двухфакторная аутентификация стала обязательной на «Госуслугах»

Постановлением правительства двухфакторная аутентификация стала обязательной на «Госуслугах».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Теперь для входа на портал, помимо логина и пароля, потребуется одноразовый код из SMS, код из специального приложения или биометрия, если пользователь предоставил соответствующие данные с согласием на их использование.

Отмечается, что наиболее подходящий способ пользователь сможет выбрать самостоятельно в личном кабинете.

С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация.

При этом операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин назвал вход через SMS самым уязвимым, так как сообщение можно перехватить.