РИА Новости: двухфакторная аутентификация стала обязательной на «Госуслугах»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Теперь для входа на портал, помимо логина и пароля, потребуется одноразовый код из SMS, код из специального приложения или биометрия, если пользователь предоставил соответствующие данные с согласием на их использование.
Отмечается, что наиболее подходящий способ пользователь сможет выбрать самостоятельно в личном кабинете.
С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация.
При этом операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин назвал вход через SMS самым уязвимым, так как сообщение можно перехватить.