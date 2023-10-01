Узнать больше

С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация

Короткая ссылка
Пользователи «Госуслуг» могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Об этом пишет РИА Новости.
С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация
  • РИА Новости

Отмечается, что с 1 октября в силу вступили соответствующие изменения в постановление правительства России об ЕСИА.

Таким образом, у пользователя при входе требуется не только пароль, но и подтверждение, которое можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ.

9 августа замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что кража аккаунта на «Госуслугах» возможна путём подбора пароля, поэтому рекомендуется использовать дополнительную защиту своего профиля — двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения через телефон или почту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить