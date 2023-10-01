С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация
- РИА Новости
Отмечается, что с 1 октября в силу вступили соответствующие изменения в постановление правительства России об ЕСИА.
Таким образом, у пользователя при входе требуется не только пароль, но и подтверждение, которое можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ.
9 августа замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что кража аккаунта на «Госуслугах» возможна путём подбора пароля, поэтому рекомендуется использовать дополнительную защиту своего профиля — двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения через телефон или почту.