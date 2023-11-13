Минцифры: на «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачётки
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Также на «Госуслугах» будут доступны и другие подтверждающие обучение документы. Студенты смогут отслеживать свою успеваемость, а также пользоваться студенческими скидками, не имея при себе бумажных документов.
Ожидается, что воспользоваться новыми функциями можно будет в 2024 году. Доступ к ним получат студенты программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.
Ранее в Москве анонсировали программу обучения для студентов кулинарных колледжей, которую реализуют в рамках новой концепции среднего профессионального образования.