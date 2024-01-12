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Иммунолог Болибок рассказал о возможных причинах тридемии

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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал возможные причины тридемии. По его словам, ситуация возникла из-за того, что предыдущие три сезона не было ничего, кроме COVID-19.
Иммунолог Болибок рассказал о возможных причинах тридемии
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«И в этом сезоне нам приходится отдуваться за все эти пропущенные сезоны. Иммунная система забывает, как бороться с этими вирусами, она их просто не запоминает надолго», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, был сезон, когда никто не болел даже ОРВИ — только коронавирусом.

Болибок также отметил пользу от ношения масок.

«Чтобы заразиться гриппом, нужно достаточно много вируса. А сама капля аэрозоля, на которой и так большое количество вирусов сидит, крупная, поэтому она в маске застревает, и человек, по идее, защищён», — добавил он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типична для текущего времени года.

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